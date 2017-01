De nuevo el Yak

Fue una tragedia que costó la vida a todo un pasaje que había arriesgado la vida en una misión heroica en Afganistán y a una tripulación que lo conducía de regreso a España. Una tragedia en pérdida de vidas a la que se sumó una operación de rescate mal resuelta. La oposición y las asociaciones de familiares pidieron responsabilidades políticas y las instancias judiciales coincidieron en el error humano por el cansancio de los pilotos. El Gobierno indemnizó a los familiares y el entonces ministro Federico Trillo buscó responsables entre los militares encargados de aquellas operaciones de traslado de tropas a Afganistán. Una decisión pésimamente recibida por el Ejército.

El caso parecía cerrado, pero se ha abierto con el dictamen del Consejo de Estado que responsabiliza al Ministerio de Defensa por no exigir más medidas de seguridad. Trillo está nuevamente en el ojo del huracán y, por mucho que el Gobierno insista en que el dictamen no cambia la situación respecto a las sentencias judiciales, la política ha reaparecido, precisamente cuando el ex ministro iba a ser relevado como embajador en el Reino Unido porque su límite máximo de tiempo había finalizado hace meses, pero el Ejecutivo no podía destituirlo al estar en funciones. Llega el dictamen cuando en el Consejo de Estado corría el rumor de que Trillo podría ser nombrado presidente de ese órgano consultivo.

El Yak, muy a pesar de quienes querrían pasar página, nunca ha sido un caso cerrado. No podía serlo, a pesar de las sentencias judiciales, porque las familias se sienten injustamente tratadas, la mayoría de los militares se duelen de que el castigo haya recaído en los altos cargos de Defensa, pero no en el ministro, y el PSOE siempre ha tenido a Trillo en el centro de la diana política.

Para el Gobierno del PP y para Rajoy, el Yak vuelve a convertirse en un problema humano y político que ha regresado cuando más necesitaban mantener una buena sintonía con el PSOE.