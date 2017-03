El nuevo optimismo del BCE

En su reunión de ayer, el BCE mantuvo los tipos de interés en los niveles actuales, y la expectativa de que esta situación se mantenga un período largo de tiempo, incluso cuando acabe el programa de compra de deuda pública y privada de 60.000 millones de euros mensuales que durará al menos hasta diciembre. Desde el BCE ven que la recuperación en Europa se consolida, y que la incipiente y sorprendente inflación se debe al componente de alimentos y energía, pero que el subyacente de la inflación es bajo, sobre todo –lo dice así Mario Draghi en dos ocasiones– porque los salarios no suben y no presionan a los precios. Estiman que el PIB crecerá 1,8% en 2017 y se consolide en torno a este crecimiento en los dos próximos años, y que la inflación no subirá del 1,7%.Se desprende de las respuestas a los periodistas que no ven necesidad de cambiar la política, porque los riesgos de hacerlo sobrepasarían quizás a los de mantenerla, ya que podría ocasionar movimientos especulativos en los mercados de deuda de algunos países. Para el consejo de gobierno la política seguida hasta ahora ha sido un éxito porque ha evitado una deriva negativa de la zona del euro, y los datos actuales económicos son buenos. En relación a lo que algunos consideran como amenazas políticas, dice Draghi que el euro está bien valorado por los ciudadanos europeos y que no ve que haya un peligro para el mismo; el riesgo está en no trabajar suficientemente por la unidad y resolver supranacionalmente los problemas europeos. Sin embargo, sí hace referencia a los conflictos por los que ha pasado recientemente la UE, y dice que el BCE está atento, pero no obsesionado con estos temas.Lo que todos esperaban, y algunos periodistas han preguntado a Draghi, es conocer la relevancia que puede darle el BCE a los últimos datos de inflación, que está en un 2% en la zona del euro y en un 3% en España, 1,9 en Alemania, 1,6% Francia, y 1% en Italia. El Banco tiene el mandato de mantener los precios en el 2% para la zona en su conjunto, aunque las diferencias entre países hacen ver la dificultad de llevar a cabo una sola política para países tan distintos. En su intervención, como ya hiciera en la última, Mario Draghi quita totalmente importancia a esta cuestión. Otra amenaza, que, por supuesto, no hace explícita el presidente del BCE, e incluso minimiza, es que la Eurozona sufra las turbulencias y movimientos especulativos que podrían derivarse de los resultados de las tres elecciones de este año (Francia, Holanda, Alemania), y que hemos podido percibir latente en sus palabras.