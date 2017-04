El optimismo y su sombría cara 'b'

Suele decirse que los planes se hacen para no cumplirse, aunque también solemos decir que a quien no se marca un rumbo cualquier viento lo lleva a ninguna parte: sin propósito, las decisiones sólo tendrán éxito por pura chamba. Chesterton, un manantial de citas adorado por la gente de orden que se concede mayor ironía, afirmaba que "la aventura podrá ser loca, pero el aventurero debe ser cuerdo". Hablemos de locuras, o sea y en este caso, de planes demasiado optimistas. Si hay un plan importante cuyo éxito puede ser medido, ése es el presupuesto, aunque tal evaluación a toro pasado en demasiadas ocasiones brilla por su ausencia. El presupuesto es un plan que puede confundir la realidad con el deseo, que también puede afirmar la voluntad política de quien lo confecciona, e incluso sirve para -debidamente formulado con fines personales- ayudar a los directivos a conseguir sus retribuciones variables, o sea, vinculadas al cumplimiento del presupuesto. Porque si el presupuesto no es exigente, el bonus estará más asequible, y la relajación perjudicará a la empresa. Un clásico.

La única ley anual del Estado es un plan. Un plan llamado Presupuesto del Estado. Se trata de un estado financiero en el que se detalla cuánto y en qué va a gastar e invertir el Estado y de dónde va a sacar el dinero para ello. Ajustarse al gasto es una cuestión de gestión; digamos que es la parte más fija y estructurada de un presupuesto, aunque los imprevistos, la reasignación del gasto por necesidad económica o política y, a la postre, la existencia o no de dinero para ejecutar lo presupuestado son habituales. La parte de las entradas, o sea, de los ingresos, está fundamentalmente compuesta por la valoración que se haga de la recaudación por impuestos, cuyas partidas más nutritivas para las arcas públicas son el IVA y el IRPF. El cálculo de los ingresos fiscales se realiza teniendo en cuenta la estimación que se haga sobre el desempeño económico del país. De manera que, si creemos que la cosa, como parece, va para arriba de forma sostenida, el presupuestador justifica el aumento de los ingresos por un mayor consumo, un mayor empleo y mayor número y cuantía de salarios.

A esto último se ha confiado Montoro en los Presupuestos del Estado de 2017 (si tienen el buen criterio de leer aquí a Joaquín Aurioles, conocerán su análisis esta semana: Cinco estigmas de la crisis en los presupuestos). El ministro afirma que la resurrección de la economía española está tan en franquía que los ingresos tributarios van a crecer tres veces más que el año pasado (no confundir con el triple de recaudación). Muchos nos maliciamos que detrás del optimismo -insistimos, se trata de una estimación-, hay un mensaje: "Lo hacemos bien, y lo haremos bien en el futuro próximo: confíe en nosotros si se da el caso de tener que convocar elecciones anticipadas porque nos den mucho la tabarra en el Parlamento". Presupuesta con alegría, que algo queda en la psique colectiva. Y ya veremos. Con tal wishful thinking, se pueden prometer gastos sociales al alza, por ejemplo.

Sentimos hacer ver los inquietantes pies de barro de estos presupuestos, y diríamos que del país. Primero, nuestra deuda pública no se reduce, y está en un preocupante 100% del PIB, indicador habitual para medirla. De hecho, los presupuestos contemplan el endeudarse para poder pagar lo que se debe pagar este año. Segundo, hay que pagar las pensiones, el nubarrón más negro del futuro español: 41 de cada cien euros del dinero público se dedicarán a pagar pensiones, toma del frasco. Y tercero, el paro, desproporcionado y en buena medida estructural, que exige no ya prestaciones públicas, sino que no genera nada al Estado. He ahí los tres morlacos más mal encarados de esta temporada.