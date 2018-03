Un 'pack' indivisible

Tiempos de debate sobre todo y el fútbol, tampoco el sevillismo, no puede ser ajeno a ello. En una semana cargada de adrenalina por los dos partidos que se le avecinan al equipo radicado en el barrio de Nervión, ha surgido una pregunta que es de lo más parecida a aquello de a quién quieres más a tu padre o a tu madre. ¿Qué es más trascendente, la cita contra el Valencia o la del martes ante el Manchester United?

Al más puro estilo gallego, cabría responder a esta interrogante con otra. ¿Por qué hay que elegir entre uno y otro para establecer una prioridad? Es absurdo, el Sevilla debe poner todo su empeño en derrotar hoy al Valencia para seguir peleando por la cuarta plaza de la clasificación liguera y tres días después tendrá que hacer lo mismo en su visita al mítico Old Trafford. Lógicamente, lo hará con los futbolistas que Vincenzo Montella estime como más oportunos para ambos envites, aunque viendo la trayectoria del entrenador italiano durante su corta etapa aún en el Sevilla es obvio que no variarán mucho las piezas de no mediar ninguna lesión u otro inconveniente físico o federativo, léase por ejemplo Layún, que puede jugar en la Liga y no en la Champions.

Es verdad que el Sevilla va a afrontar dos encuentros trascendentales, dos litigios en los que se está jugando la temporada, pero que nadie se equivoque, de ésos ya ha habido unos pocos a lo largo del presente curso 2017-18 y la mayor parte los sacó con éxito. ¿O no se jugó buena parte del éxito del ejercicio aquella noche en la que Emre estrelló el balón en el palo a finales de agosto?, ¿o no supo sacar adelante con nota la final que lo enfrentó al Leganés en la vuelta copera, como antes ya lo había hecho en la anterior eliminatoria contra el Atlético de Madrid? Son los exámenes parciales que va estableciendo el calendario y ahora debe pelear ante Valencia y United en un pack que, como ponen los supermercados, es indivisible.