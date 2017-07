La paz social

El año 1898 no sólo da nombre a una generación literaria, brillante y crítica, sino que en el transcurso de ese año se produjeron dos hechos, uno consecuencia del otro, que determinaron el futuro de nuestro país, la pérdida del imperio colonial español y el nacimiento del amarillismo periodístico

Dos editores norteamericanos, Hearst y Pulitzer, decidieron inventarse una guerra contra España, guerra que no sólo no existía, sino que no había ni motivos ni actividades bélicas alguna que hicieran pensar que pudiera existir. El ataque al acorazado Maine incendió las primeras páginas de los periódicos y las voluntades de sus lectores, presionando éstos a los políticos para se declarase la guerra hispano-norteamericana; en definitiva, se inventaron una guerra para poder ganarla. Por cierto, el conflicto acabó con el pago por parte de EEUU de la cantidad de 20 millones de dólares a cambio de las posesiones españolas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas

Este recordatorio histórico nos lleva a la situación del Real Betis en estos momentos y el parangón con la pasada historia de España. Ha habido que inventarse una guerra social para tapar las incapacidades y canonjías que son moneda de curso legal en el club, no ha existido ni existe esa guerra social, no hay más que un proceso legal que han puesto en marcha una serie de accionistas preocupados por el futuro, la dignidad y la supervivencia del club. No es más que eso, un tema legal, no se inventen una guerra donde sólo hay un proceso jurídico, por cierto, a punto de terminar; no pongan esa excusa bélica para pagar una pasta a quien estaba a punto de rendir cuentas ante la Justicia.

La historia la escriben los vencedores, pero esta historia aún no se ha terminado, y posiblemente sea ahora cuando estén abiertas más heridas y sea posible que existan más motivos para una contienda.