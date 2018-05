Las peleas del PP

En el PP de Sevilla han desmentido que se estén peleando entre ellos. Este caso debería ser objeto de un minucioso análisis político: la aplicación del suicidio a la vida pública. Es curioso porque en el PP (desde que Zoido perdió la Alcaldía en el pacto de Espadas) parece que no lo han digerido y aún viven en la resaca. A Beltrán Pérez lo nombraron candidato, pero como si fuera un mártir echado a los leones. Con la agravante de que los leones se los sueltan ellos mismos. No es fuego amigo, sino que lo van a quemar a la parrilla. Y, claro, la gente inocente se pregunta: ¿por qué?

Se supone que, estratégicamente, Sevilla es muy importante para el PP. Ciudadanos les puede ganar en Madrid y Valencia. Esas dos ciudades eran sus feudos, los caladeros de votos más importantes del PP, en cantidad y en calidad. Sevilla era la tercera gran opción. Ganaron con Zoido en 2011. Y en 2015, aunque perdió la Alcaldía, fue la lista más votada. En Madrid y Valencia se han hundido por los casos de corrupción. Según las encuestas, la mitad de sus votantes emigraron a Ciudadanos. Después del caso Gürtel, llegó lo de Cristina Cifuentes, que les ha dado la puntilla.

Sin embargo, y hay que destacarlo, en Sevilla están limpios de polvo y paja. Nadie ha sorprendido a Javier Arenas mangando una lata de anchoas en un supermercado. Ni se conoce que Juan Ignacio Zoido falsificara una nota antes de ser magistrado. En cuanto a Beltrán Pérez y su jefe de campaña, Jaime Raynaud, llevan en la política local muchos años y han esquivado los jaleos. Por ahí no les pueden atacar.

Conozco a muchos votantes sevillanos del PP que no votarán al PP; o eso dicen. Después ya se verá, pero eso es lo que cuentan. Una buena parte admiten: "Yo votaría a Juan Espadas si fuera independiente. Me gusta como alcalde, pero es del PSOE". Si Espadas se presentara como independiente puede que arrasara. O no, porque igual se rajan. Y también está por ver hasta dónde llega la mudanza de votos a Ciudadanos. Aunque Beltrán Pérez no los considera como rivales, se nota que Javier Millán está esperando la cosecha.

Después del congreso en el que fue elegida Virginia Pérez, en el PP sevillano no han sabido dar una imagen de unidad. Parece que algunos están deseando que Beltrán Pérez se estrelle, sin entender que el sopapo se lo llevarían todos si persisten en el empeño de que el PP se convierta en el tercer partido de Sevilla.