La peor estrategia

Pedro Sánchez debe estar batiendo palmas con las orejas. Tiene difícil ganar las primarias, está más solo que la una y el apoyo de la militancia no es tan grande como dice. Y lo sabe. Porque no se trata de "la" militancia, como si toda ella, en pleno, estuviera a favor del ex secretario general; sino que Sánchez es perfectamente consciente de que cuenta con el respaldo de "una parte" de la militancia, cuando hay otra, probablemente mucho más numerosa, que quiere que el partido se serene de una vez y ha comprendido perfectamente que con Sánchez no se iba a ninguna parte. Mejor dicho, sí iba: hacia el abismo.

En algo más de tres meses Sánchez tiene que incrementar su espacio a base de militantes que participen en primarias, porque los pesos pesados del partido, y prácticamente ninguno de sus ex colaboradores, se encuentran entre sus incondicionales dispuestos a batirse el cobre por él. La única oportunidad por tanto del ex secretario es volcarse estos meses en un recorrido por España dando lo mejor de sí mismo, desplegando sus artes de seducción, que son muchas, e intentando que el entusiasmo que transmite en sus mítines y reuniones los recojan convenientemente los medios de comunicación, para que nadie olvide que es candidato, que pretende volver por sus fueros y desbancar a quienes le desbancaron. Con malas artes, según sus seguidores.

Juan Cornejo, hombre importante del equipo de Susana Díaz, ha reaccionado con virulencia ante el anuncio de Sánchez de que se postula para las primarias. Le ha acusado de utilizar la demagogia y el engaño para intentar conseguir votos. Ese tipo de lenguaje en el adversario es lo mejor que le puede ocurrir a Pedro Sánchez; le conviene que desde el sector oficialista arremetan contra él, intenten sacarle los colores, le conviertan en protagonista permanente de la noticia. Es algo que saben muy bien quienes se mueven en política, es algo que los podemitas, por ejemplo, manejan como nadie.

Que hablen de uno aunque sea mal, dicen los expertos en cuestión de imagen, que añaden que para un personaje público hay algo peor que el que hablen mal: que no hablen de él. Ya puede ir alguien explicándoselo a Susana Díaz y sus adláteres.

Seguro que no pillan en el ataque desmesurado a Pedro Sánchez a socialistas de peso como Rubalcaba, Blanco, Guerra y un corto etcétera más. Saben de estrategia tela marinera. No están con Sánchez aunque en algún momento pensaron que era el político joven, sin historia y sin condicionamientos, que se necesitaba para dar impulso a un partido que estaba perdiendo la ilusión, y los votos, a chorros. No están con Sánchez ahora porque su mandato fue letal para el PSOE y le quieren lejos del despacho de la secretaría general. No les veremos arremeter contra él, se admiten apuestas. Los que saben de política utilizan sutilezas, no brocha gorda.