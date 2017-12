Los piratas hacen los deberes

Las crisis dan lugar a ciertas patologías derivadas, como no podría ser menos, y una de ellas es el incremento de la riqueza mundial que se localiza en paraísos fiscales. Es difícil de cuantificar no ya cuánto es tal aumento del dinero que se coloca fuera de los circuitos de los impuestos públicos de uno u otro Estado, sino también si están ahora aquí, Bahamas, o allá, Islas del Canal. Ese vergonzante símbolo de que quien puede, trinca y evade. Todos tenemos nuestra trastienda enmoquetada: España (no sólo Cataluña), Andorra; Francia, Mónaco; Italia, San Marino; Alemania, Liechtenstein. Otros países de impoluta reputación, con Holanda, con una legislación que atrae la evasión por la vía de las fundaciones, Luxemburgo o Irlanda, también juegan en esa liga del fraude fiscal vestido de limpio. Probablemente una Cataluña independiente, amueblada industrialmente, buscaría con el tiempo imantar a capitales dribladores a tipos societarios. Pero ése es otro cantar. El caso, decíamos arriba, es que la crisis global que estalla a mediados de la primera década del siglo ha provocado un incremento notorio de la riqueza que, obtenida en un país, huye de la autoridad tributaria de dicho país.

Parece que fuera hace mucho tiempo cuando Barack Obama, presidente entonces de los Estados Unidos, tras salvar a su país de la caída de bancos o fabricantes de automóviles, hablaba de aquello, qué naíf, de la refundación del capitalismo. Y en ese propósito de regeneración del gen más dañino de la libertad de movimientos financieros se incluía la erradicación progresiva de los paraísos fiscales. Hoy, ya vemos: no paran de crecer en importancia, incluso cuando las tornas han cambiado a mejor, quién sabe si de forma puramente cíclica (así, el capitalismo sería cada día más una sucesión de burbujas y estallidos aquí y allá, en este sector u aquel, cada vez de mayor frecuencia: ésa es la hipótesis más pesimista sobre el sistema). No esperemos de Trump, ese extravagante y quizá colgado árbitro global, que camine en esa senda de su predecesor en el cargo: más bien parece que tiene ataques de cuernos y celos brutales con Obama y su legado presidencial, y, dado el caso, haría infantilmente justo lo contrario que éste. En el caso de los paraísos fiscales, poco o nada, al menos a tenor de los datos (siempre difíciles de precisar: no esperen tontos forrados). La evasión creció con la crisis, y no para de crecer con la recuperación.

Según publicaba The Economist en octubre pasado, dentro de los datos disponibles -que, eso es cierto, se han suministrado con mayor transparencia por parte de los paraísos fiscales a organismos internacionales-, los paraísos fiscales custodian una cantidad equivalente al 10% del PIB mundial. Brutal. Resulta que también el origen de los fondos distraídos -cómo, de nuevo, podría ser de otra manera- provienen de los países donde se acumula acelradamente capital... y en pocas manos, que porser pocas y de enorme riqueza, buscan evadir como posesos: Rusia podría tener un 50% de su capital en esos sitios de regusto pirata; otros lugares como Venezuela o Emiratos Árabes, cantidades similares. Mientras, una variable asociada a esta migración de dinero, como es la desigualdad de renta y patrimonial en los países donde los más listos o afortunados cogieron carretera y manta en el taco ciclópeo, no para de crecer también. Los que fueron centro de mundo y usufructuarios de sus mayores riquezas naturales, industriales y financieras, como Gran Bretaña o, más por lo fino, los países escandinavos, mantienen en las islas y falsos Estados cantidades muy inferiores, alrededor del 10 o 15 por ciento de sus PIB. Que tampoco es que sea moco de pavo, pero revela que los ricos de antes ya tienen hechos los deberes del, lo dicho, pirata.