Un problema geométrico

El lenguaje político de la posmodernidad es líquido, pero tarde o temprano reclama geometría. La primera forma geométrica de la cuestión catalana la definió el nítido trazo del discurso de Felipe VI. Una geometría que a pesar de que sólo suscribía el perímetro de la Constitución, desde ese día deberá su adjetivación a aquel actor que tomó la decisión de acentuarlo; es decir, se trata de una geometría monárquica.

Un atento estudioso de la Monarquía, el profesor Eloy García, ya había llamado la atención sobre la necesidad de no confundir la idea de poder neutral con la de poder neutralizado, y es que, en una sociedad posmoderna, donde la opinión pública puede desvestir de legitimidad cualquier proyecto político en un abrir y cerrar de ojos, es precisamente aquella institución cuya legitimidad democrática es más precaria, la Corona, la que al no estar sometida a la erosión diaria del ejercicio del poder posee una posición institucional única para dirigirse directa y eficazmente a la Nación.

No podemos encontrar en el Título II de la Constitución ninguna disposición que sirva de base para el papel que desempeñó el Jefe del Estado el 5 de octubre; es más, desde la teoría de la monarquía parlamentaria tal intervención encaja mal con las funciones que le son propias a una institución que no puede ser comprendida como un poder del Estado. Las funciones de arbitrio y moderación que la Carta Magna encomienda a la Corona no son títulos legítimos para una acción regia de requerimiento y advertencia, al igual que es incompatible con nuestra forma política una idea del Jefe del Estado como defensor de la Constitución.

En cualquier caso, había tras la Corona una materialidad no escrita, un poder cuya virtualidad se comprueba por su eficacia. El discurso fue un ejercicio de ese poder material y metaconstitucional, cuya consecuencia, además de espolear una reacción patriótica, ha sido también la de cifrar la geometría de nuestra Constitución con el sello, hasta ahora más tenue, de la Monarquía.

Pero Felipe VI, al situar la Corona en la avanzadilla de defensa de la Constitución, asumía también un riesgo para su institución y para la unidad que simboliza. Con la Monarquía como significante central de la Constitución, dejaba en manos del independentismo usar el contrario, el republicano, para atraer a aquel que pese a no querer una Cataluña independiente sí quiere una república. La audacia del Rey implicaba asumir que la Corona difícilmente podrá jugar un papel neutral o arbitral para la integración territorial de Cataluña, al menos para una parte muy importante de catalanes. En definitiva, el discurso real, muy eficaz, puso geometría política a años de especulación posmoderna, pero esa apuesta implicaba un riesgo que calificamos de "genitivo imposible": igual que es conceptualmente posible la Monarquía de naciones, no cabe una Monarquía de República.

Tras el 21-D, Puigdemont quiso marcar una geometría catalana: "La república del 1 de octubre había ganado a la monarquía del 155". Esta retórica saca rédito del romanticismo nacionalista, enlodado en nostalgia de malos borbones, al tiempo que explota el significante republicano, evocador no sólo del antifranquismo sino de valores como la laicidad o la igualdad, y de una cultura urbana de aspiración cosmopolita. En cualquier caso, también conlleva riesgos.

El primero es que no es difícil levantar el velo de la veracidad de ese republicanismo cuando se nutre de un nacionalismo no exento de complicidad clerical, desconectado electoralmente de las clases más desfavorecidas, y cuya implantación rural es proporcional a sus limitaciones en núcleos urbanos. Pero además la geometría trazada por Puigdemont adolece de falta del mismo problema del que antes hablábamos: el de genitivo imposible. El independentismo no obtiene la mayoría de los votos y Barcelona sigue siendo un límite al poder de seducción del nacionalismo.

¿Es conceptualmente posible la república catalana de una Barcelona de España y su Constitución? No lo es. El independentismo no ha ganado una república. El problema de España, pero sobre todo el de Cataluña, es geométrico, un problema que, en su rigidez, ahora no tiene solución. Un poeta sevillano, José Daniel M. Serrallé, suele usar la metáfora del coywolf, esa mezcla de coyote, perro y lobo que puebla el Este americano, para referirse a la capacidad de adaptación de lo impuro. No es momento pero llegará para relajar la geometría y buscar un acuerdo dentro de las potencialidades interpretativas de la Constitución, es decir, lo que aquí siempre hemos llamado un mixtolobo.