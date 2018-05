Usted debe de ser de esos ciudadanos que prefiere pertenecer a un país cuyos cantantes quedan en el puesto 23º en Eurovisión que ser vecino de una nación expansionista que mata a 52 personas en su frontera por la protesta de la ubicación de una embajada. Netanyahu vio el triunfo europeo de su paisana Netta como un signo más del respaldo a Israel, y a la capitalidad de Jerusalén, en esa actitud que tienen de imponer sus razones por encima de las razones de los demás. Uf, líbrenos Yhaveh de los pueblos elegidos. El sonsonete gallináceo estaba llamado a ganar este sábado, no sabemos tanto si por la canción en sí o por una gran sugestión internacional que había dado el título desde hacía meses. Toy lucha contra el acoso, algo que por cierto podrían aplicarse algunos de los paisanos de la ganadora.

Lo de Alfred y Amaia también estaba cantado, insistimos en su momentos por estos territorios de papel, así que ese puesto "de mierda", como dijo la navarrica, no termina de sorprender. Les ha pasado lo mismo que a Soraya poyeya. Una buena interpretación no significa tener el respaldo de la audiencia. De éso pueden contarnos bastante en Telecinco. Calidad no supone forzosamente aceptación. La canción española chirriaba por estilo, puesta escena y detalles de la interpretación. Lo que los españoles veíamos como una muestra de amor que habíamos seguido por un talent, en otros países lo interpretaban como un simple calentón (como dijo la BBC, sobrevalorado músculo del supremacismo británico). Repeat: es difícil sobrecoger a un bielorruso con las fotos de la boda de nuestro cuñado.

Eurovisión tiene mucho de interés geoestratégico. En la igualdad de este año ha influido la ausencia rusa. Pero también juegan factores de marketing, olfato. También suerte. Y de todo eso han venido carenciendo las propuestas españolas. Jugando muy alto con Ruth Lorenzo o Pastora Soler TVE ha quedado sólo la décima. El camino nunca será el de llevar al pipiolo que salga de OT.