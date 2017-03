A Hora punta se le puso cara de relleno desde el primer día de emisión. La intención no era el servicio público, por supuesto, ni una vocación informativa o de entretenimiento. La intención y misión del programa (primero de Gestmusic, después de la productora del propio Cárdenas, clin, clin ¿casualidad?) era la de ocupar todos los minutos posibles hasta retrasar el comienzo del contenido estelar de La 1. Y cuanto más endeble lo que está previsto después, más retraso. El comienzo tan tarde, al filo de las once, de El final del Camino o de Reinas es prolongarlos hasta más allá de la medianoche para maquillar así sus cifras con una cuota más alta. Estas cosas pasan cuando los gestores sólo miran el corto plazo y la aritmética inmediata. Hace ya tiempo que en TVE no se sienta nadie con calma a planificar un futuro realmente posible.

Hora punta sólo sirve para atrasar el reloj y mandar más tarde a la cama a los más fieles a La 1. Da igual lo que haga Javier Cárdenas, si sacarse un vídeo viral de la manga o una comentarista friki y respondona de debajo de la mesa. Lo que cuenta es rellenar mientras haya alguien ahí para que Cuéntame no comience a la civilizada hora de las diez de la noche y se vea zampada por El Hormiguero.

En RTVE se ha tirado la toalla en el adelanto horario y también se ha arrojado por el desagüe las última ínfulas de buen gusto. A esa hora punta, ya puestos, le vendría bien una mirada crítica a la actualidad, un concurso cultural y hasta una sitcom, pero se opta por la barata y cochambrosa oferta de un tipo de tan magra empatía como el descubridor de Carlos Jesús, Carmen de Mairena y gente así. La directiva de TVE ha renovado este programa porque lo que interesa es que pase el tiempo, disimular las carencias y los recortes, sobrevivir a los audímetros e incordiar lo menos posible a la Moncloa.

Eso, no vayan a perder este chollo el presidente José Antonio Sánchez y sus amigos.