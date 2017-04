El quiosco rosa se despide de Palomo Linares

El quiosco rosa de esta semana llega triste. Las revistas hacen su particular despedida al diestro Sebastián Palomo Linares, que falleció el pasado lunes a los 69 años como consecuencia de un derrame cerebral que le sobrevino en una delicada operación a corazón abierto. Las revistas dejan un espacio en sus respectivas portadas para llorar la muerte del torero, cuya vida les reportó decenas de titulares. Las que más espacio dedican a este asunto son Diez Minutos y Hola. La primera recupera la última entrevista que le hizo la periodista Rosa Villacastín, en la que el diestro dejaba claro que había encontrado la felicidad al lado de su actual pareja, la jueza Concha Azuara. Por su parte, Hola asegura que Linares vivió una vida de novela con un final complicado y recuerda que pese a los conflictos que tuvo al final de sus días con sus tres hijos, éstos acudieron al hospital en las últimas horas para despedirse de su padre y reconciliarse con él.

En Semana también dedican un espacio para recordar la vida de Palomo Linares, aunque en este caso no es su tema principal. La revista prefiere abrir esta vez con el nuevo cuerpo de María Patiño, que se ha sometido a un aumento de pecho y se muestra muy contenta con su nueva figura. Otro de los asuntos que ocupa la portada de esta publicación es el culebrón de Paula Echevarría y David Bustamante y publica unas fotos en las que el cantante aparece con su madre y se muestra muy alterado con la prensa.

Por su parte, la revista Lecturas se desmarca del resto y pasa de largo por la muerte de Palomo Linares para centrarse en las declaraciones de Gloria Camila que asegura que su hermana Rociíto no es una buena madre. No obstante, lo que más llama la atención de esta portada es el destacado que habla de la soledad de María Teresa Campos sin Bigote Arrocet, que se encuentra participando en un reality de Telecinco. No obstante, la foto con la que ilustran la información es de archivo, para dar así más sensación de soledad y abatimiento.