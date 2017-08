Un recuerdo, una recuperación y una lucha

Las mujeres son las protagonistas de la portada de la revista¡Hola! esta semana, con permiso de Antonio Banderas, a quien la publicación le dedica un espacio por la celebración de la Gala Starlite el pasado domingo. El recuerdo a Lady Di es el tema más importante. Con motivo del vigésimo aniversario de su muerte se realiza un repaso por las últimas revelaciones que han salido a la luz sobre su vida privada. El funeral del padre de Máxima Zorreguieta, las vacaciones de Isabel Pantoja y la asistencia de Paula Echevarría a un concierto del padre de su hija son otras de las historias que cuenta la revista. Isabel Pantoja y Paula también tienen hueco en Semana, que lleva en portada una entrevista en exclusiva con María Teresa Campos. La presentadora habla del ictus que sufrió hace unos meses y de su próxima vuelta al trabajo. Una persona muy especial para María Teresa, Rocío Carrasco, es el personaje estrella de Diez minutos, que cuenta que la hija de Rocío Jurado va a por todas en la lucha que tiene con su ex marido Antonio David Flores. En esta publicación la ex Miss España María Jesús Ruiz presenta en exclusiva a su hija recién nacida. Además se puede ver cómo Fran Rivera disfruta en la playa junto a su hija Carmen y hay una entrevista a Ruth Jiménez, la ex pareja de Risto Mejide.

Si antes era Rocío Carrasco, en Lecturas son su ex marido Antonio David y su hermana Gloria Camila los protagonistas. La hija de Ortega Cano muestra su apoyo a su tío en el enfrentamiento que mantiene con su hermana. La publicación confirma en portada el embarazo de Eva González y muestra las imágenes de las vacaciones de Andrea Janeiro junto a un buen amigo. / H.A.