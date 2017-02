Sin recursos

El teatro de un hotel nunca será un sitio para una gala que pone en primer plano una industria nacional como el cine. El escenario de los Goya tenía dimensiones de fin de curso, con una orquesta que sonaba muy bien pero que asfixiaba el espacio escénico. Los premiados tenían que pugnar por no caerse y no pelearse con los micros. El realizador tendría que sudar. No había margen para grandes actuaciones, ni hubo intención de montar nada extraordinario. Un planteamiento impropio para un sector que siempre está en el disparadero de las críticas y que tiene una noche de oro para acallarlas.

Dani Rovira, que se lo toma ya por el lado personal, se confiaba en sus recursos de monologuista, en sus bazas de maestro de ceremonias. Una apuesta que le salió insípida, sin golpes de efecto realmente ocurrentes. El público llegó a reírse más de los tuits lanzados a la pantalla que de las ocurrencias del malagueño, romo y demasiado preocupado por transmitir unos datos de autobombo discutibles. Como programa, la gala de los Goya fue lastimosa, previsible en todos los aspectos y los galardones (todos tan cantados como el de Ana Belén), sin gracia audiovisual (las pifias en directo siempre son disculpables) y sin saber atrapar. El vozarrón de Adrián Lastra, que sólo requiere un poco más de afinación, fue la única sorpresa real de la noche.

Rovira se envalentonaba contra las críticas que sabía que iba a recibir de las redes sociales, pero en este caso les ha dado la razón. Bien en sus primeras conducciones (sobre todo en su debut), cuando tuvo que ratificarse ante los deslenguados no ha sabido taparles la boca. Ni los defensores podemos salvarle en esta ocasión.