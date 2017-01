El 'sapo' anual de las Sociedades Anónimas

Haro y Catalán, Catalán y Haro, siguen en el puesto de mando del Betis, como no podía ser de otra forma, y con el paso de las horas queda claro que no era ningún día D más allá de la necesaria rendición de cuentas anual a los accionistas. Una sociedad anónima deportiva tiene numerosos defectos, muchísimos, pero al fin y al cabo todo se circunscribe al poder del dinero y los encargados de administrarlas se tienen que tragar el sapo de explicar su trabajo durante el año. No hay más que eso, más allá del dramatismo que pueda surgir de ver situaciones como la que está viviendo el Valencia por haberle vendido su alma a un diablo que apareció vestido de ángel celestial.

De eso, del examen anual y de las abruptas interpelaciones que realizan los accionistas, algunos de ellos con un poder representativo insignificante, no se salva ningún gestor, ni siquiera el que bajo su presidencia puede presentar el balance de haber conquistado tres veces la Liga Europa, léase José Castro como presidente del Sevilla. Esto es así, y no sería malo que los máximos rectores del Betis se acostumbrasen a digerir unas críticas que son consustanciales al mundo del fútbol, donde todos, absolutamente todos, hasta el último de los aficionados, son capaces de construir una tesina sobre dirección de empresas con una facilidad que sorprendería a cualquier licenciado de Stanford.

A partir de ahí se trata, simplemente, de hacerlo bien, de reflejar en un campo de fútbol que la entidad está bien organizada. Todo lo demás es avisar una y otra vez con un qué viene el lobo en una sociedad que, se quiera o no, se gobierna por las acciones. Más de una vez me dijo alguien a quien aprecio y respeto mucho que cualquier dueño de un club le pondría cristales blindados a un palco. Eso no se ha visto aún, pero el liderazgo hay que ganárselo cada año. Haro y Catalán tienen una nueva oportunidad de hacerlo en 2017.