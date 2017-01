La señora de Trump

Es la mujer del momento y no precisamente por méritos propios, más bien por ser 'señora de'. Melania Trump se ha convertido en el centro de las miradas y todo lo que hace, dice o piensa está sujeto a examen. Su estilismo ha sido protagonista de arduas investigaciones hasta llegar a la conclusión de que la eslovena se ha vuelto más refinada. Dilucidar quién se convertiría en su diseñador de cabecera ahora que reside en la Casa Blanca ha sido un asunto a debatir en el Senado. Conocer su secreto para estar estupenda a sus 46 años mantiene en vilo a mujeres de todas las esferas. Así con todo.

Al final, lo que interesa de Melania es un reflejo de lo que la sociedad quiere saber de las mujeres en general. Que la propia Melania diga de sí misma que sus cualidades son la belleza, la timidez y la complacencia tampoco ayuda a que la humanidad se interese en otros aspectos que no se reduzcan a frivolidad pura y dura. Pero lo que ella transmita no debería limitarnos a la hora de cuestionar su figura y, sobre todo, su papel. No puede ser la primera dama de uno de los países más poderosos del mundo y lo único que nos preocupe de ella sea que la pobre criatura no tiene quién le cosa los trapitos. No. Esa mujer sucede a otra que, en la medida de lo posible, luchó por la igualdad de la mujer y apostó por el empoderamiento femenino, convirtiéndose en referente gracias a algún discurso o a un simple gesto simbólico, que para las mujeres oprimidas significó mucho.

La señora Trump está casada con un ser misógino, machista y abiertamente irrespetuoso con la mujeres. Con la suya, también. Un señor contra el que miles de mujeres en EEUU han alzado la voz y que se ha ganado el desprecio femenino generalizado. ¿Así cómo va a ser Melania un referente? ¿Cómo va a mostrarle al mundo que las mujeres tenemos voz y voto y ojo con el que nos los quiera quitar? ¿Cómo, Señor? Pero claro, es mejor hablar de la silicona de sus pechos que llevarse las manos a la cabeza por la que se nos viene encima.