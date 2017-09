El sentido de los traspasos millonarios en el fútbol

He visto en una revista de economía la propuesta de construir una cartera de valores de bolsa seleccionándolos como se haría con los mejores jugadores de La Liga. Precisamente, la empresa de asesoramiento 21 Club, mediante un algoritmo, trata de optimizar los traspasos de jugadores en función de unos resultados probables y unas restricciones. Este procedimiento tiene tres pilares.

Primero, lo que se paga por un jugador se divide por los años del contrato; en el caso de Neymar Júnior, suponiendo cinco años, la inversión de 222 millones de euros tendría que producir al menos 45 millones anuales; la edad del jugador es, pues, aunque no en este caso, una restricción en el problema.

Segundo, el gasto en un jugador no debería superar el 20 por ciento de los ingresos fijos del club en un año; el Paris Saint Germain (PSG) se ha gastado el 40% de su presupuesto, pero el club confía en obtener ingresos adicionales por merchandising.

Y tercero, el modelo de 21 Club predice cuantos puntos añadirá un jugador a su equipo, como una función de los resultados pasados del equipo cuando se ha reforzado de manera comparable; el total de minutos jugados por el jugador que se incorpora; número de goles y asistencias; y también una comparación con el jugador que va a sustituir. El modelo es de once ecuaciones, pues cada jugador -nuevo, o que se incorpora- tiene que ser medido de la misma manera, y permite simular distintos escenarios. Neymar se calcula que puede añadir al PSD 6,4 puntos en la liga.

Otras cuatro cosas podemos añadir. Una, que este análisis no tiene en cuenta los jugadores disponibles y siempre hay algún margen para encontrar, por un buen negociador, una oportunidad; tampoco considera la actuación de los rivales, por lo que es un modelo que trabaja suponiendo que el resto de los clubs es una constante. Otra, que todo no es cuestión de estadísticas, y el factor humano en el vestuario y la organización del club puede ser decisivo, si no para ganar, sí para perder. También lo es la visión de largo plazo de algunos clubs, formando jugadores muy jóvenes y manteniéndolos, frente al cortoplacismo de otros.

Por último, como cuenta James Montague en su interesante libro El club de los billonarios, sobre los dueños de los clubs, la compra por personajes peculiares del este de Europa, Estados Unidos, Asia, y países árabes, no se hace tanto como un negocio directo -podrían invertir en negocios con una mejor relación rentabilidad riesgo- , sino por el orgullo de tener el mejor equipo y ganar.

Pero, claro, todo esto no existiría sin un público que busca en el apoyo a un equipo el sentido de pertenencia a un grupo, lo cual proporciona una cierta autoestima. Los patrocinadores y medios de comunicación que financian el deporte lo saben, y tratan de captar a casi toda la humanidad para el espectáculo. Para ello crean una presencia permanente y obsesiva en los medios, mediante todas las técnicas de marketing disponibles, aprovechando a la perfección el extraño sentimiento humano (basking in reflected glory, como se define en psicología social) de afiliación al éxito de otro, para estimular la gloria propia.