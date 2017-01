El sevillismo contra guardiola

Adecir verdad, nunca me creí que el Sevilla fuera a fichar un delantero, tal y como el público en general entiende el concepto de delantero. Tampoco hay que ser un lince para advertir que en el equipo de profesionales que trajo Sampaoli no hay uno solo que no venere cualquier idea de Guardiola y que no tenga su estampa presidiendo sus altares, junto con la de Bielsa y algún otro. Pero el sevillismo es cíclico con todo. Si gana el filial, como ayer a un histórico como el Oviedo, la cantera al poder; pero si en ese equipo hay un internacional español sub 21 que juega de central tendrá que demostrar más cosas que un sub 21 de Francia. El sevillismo se pirra por un fichaje, no lo puede evitar.

Y venía a cuento lo de Guardiola para entender por qué el entrenador del Sevilla se ha presentado en sus tres citas más serias, en Turín, en Lyon y en el Bernabéu, sin un solo delantero en su alineación titular. Basta repasar las hemerotecas y desempolvar los ecos de la tensa relación que mantuvo Pep con delanteros de la talla de Eto'o o Ibrahimovic para acabar prescindiendo de ellos y jugando sin una referencia clara, con Cesc como falso nueve y si acaso, y como mucho, apoyado en la movilidad de Villa. El Guaje es lo más parecido a Ben Yedder en cuanto a lo que tiene Sampaoli en su nómina de delanteros, que se antoja corta sólo para los que no meten en ella a Vitolo o Franco Vázquez. Vietto es un artista de generar espacios y el franco-tunecino tiene un filón con su velocidad gestual en el área (factor en el que puede ser de los mejores de la Liga).

No, este Sevilla, con este modelo de juego, no necesita otro delantero como muchos se lo imaginan, ni un hombre de área, ni un tanque que se pelee con los centrales ni alguien que meta goles como churros, porque, entre otras cosas, Jovetic tampoco es eso. El jueves tras lo del Real Madrid era un goleador lo que hacía falta. Tras lo de Anoeta, simplemente lo que gusta aquí... un "fichajito".