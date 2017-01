Los silencios del PP

Rajoy ha recibido toda clase de críticas por sus silencios e inmovilidad decisoria, pero los adversarios empiezan a darse cuenta de que esa estrategia no es mala: mientras permanece quieto ve cómo se destrozan sus contrarios y pasan los cadáveres de sus enemigos. No hay más que analizar 2016. A lo mejor, la supuesta falta de decisión no es tanta, sino que el presidente, viejo zorro de la política, se las sabe todas y, mientras se cruza de brazos, otros luchan por el poder y, en la contienda, alguno acaba maltrecho e incluso muerto.

Se inicia el año con tres congresos de partido en ciernes y un cuarto en primavera, que será fundamental para el futuro del PSOE. El del PP no tiene más incógnita que saber si Cospedal continuará en la secretaría general, como desea, o si el cargo de ministra de Defensa es incompatible para seguir al frente del partido.

Nadie dice nada, pero por la forma del silencio se adivina todo. Por los gestos, por el tono para explicar que no se debe hablar de lo que todavía no está cerrado y por los calificativos con los que se refieren a algunos que, quizá, pueden ser promocionados en febrero. Por ejemplo, Rajoy no se ha pronunciado respecto a la continuidad de Cospedal al frente de la secretaría general. Tampoco a nadie se le ha escapado que Defensa, junto a Exteriores, son ministerios difíciles de compatibilizar con la secretaría general de un partido, y no sólo por las agendas. Y el que coordina el congreso, desde los trabajos de las ponencias a la organización en sí, es Fernando Martínez-Maíllo, que es algo que corresponde a su negociado... pero que va más allá de las atribuciones estrictas de su cargo.

Tampoco se le escapa a nadie que se va a aprobar una aplicación más estricta de las incompatibilidades y Cospedal no puede aspirar a ser ministra, diputada, presidenta del PP manchego y secretaria general. El congreso tiene poco morbo, una vez despejada la incógnita de si iría o no Aznar. Ante la falta de interés, los ojos se centran en Cospedal... y en el silencio de Rajoy.