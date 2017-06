Comenta Andreu Buenafuente en su tribuna de la revista de la Academia de TV que incluso su gente más cercana le comenta que le observan que está más suelto que nunca. Y que lo digan. Me limito a constatarlo empíricamente. Como 'completista' que he visto las 250 entregas de Late Motiv emitidas hasta este jueves, digo más: Andreu Buenafuente se encuentra en estado de gracia. Profesional y personal. A estas alturas Andreu Buenafuente tiene autoridad moral para decir y hacer lo que le venga en gana. Tiene callo. Tiene talento. Disfruta como un niño con lo que hace. Ha sabido elegir a los mejores para convertirlos en sus amigos. O viceversa. De forma que trabajar es una fiesta. Y hasta el tiempo de ocio entre programa y programa. Porque cómo tiene que ser ese piso de solteros en el que vive en Madrid los días de curro con su productor ejecutivo, Xen Subirats. Tú no conoces de nada a Xen, pero intuyes su complicidad con Andreu, y es como si los estuvieras viendo. Y a Silvia Abril, que también la ves sin verla.

De entre los cientos de hallazgos y momentos felices que nos ha tributado Andreu Buenafuente a lo largo de estas 250 noches los ha habido técnicamente brillantes, musicalmente prodigiosos, de algo contenido emocional, o de humor del bueno. Yo soy un espectador ecléctico. Bob Pop me parece un genio. Marc Giró debería estar ahí con periocidad fija. Berto Romero ha logrado eso tan difícil que es producir televisión químicamente pura en compañía de su jefe. Las conexiones con la radio de Juan Carlos Ortega rozan el delirio. Las conversaciones informales con los españoles que ven el programa desde todo el mundo cuentan más, con apenas nada, que los Telediarios. Y las charlas en un banco con Miguel Rellán son, en sí mismas, delicatesen difíciles de superar. Y tan suelto, Buenafuente. Como nunca estuvo.