Sin sutilezas

Estaba la otra tarde con un amigo revisitando mi película del año, sí, la ópera prima de Lino Escalera, con no más de seis espectadores en la sala cuando, apenas la pantalla fundió a negro y apareció el nombre de Juan Diego en los créditos finales, una espectadora espetó a su acompañante un sonoro: "Vaya rollo. Bueno, no me dirás que no he sido educada y me he portado bien. Que he soportado sin rechistar toda la película". La compañera no le contestó. Ambas salieron tan escopetadas que cuando para cuando irrumpió la banda sonora ya debían estar en el parking.

Ese es el nivel. Sin filtros. Esa es la realidad en la que vivimos. De la gente que nos rodea. De nuestro vecino, compañero, asesor fiscal o quiosquero de la esquina. Si es que todavía no ha cerrado el chiringuito. Cualquiera que haya visto No sé decir adiós sabe que el final es tan valiente como demoledor. Que te deja noqueado. Y que una reacción como la de la espectadora que me tocó en suerte corresponde a alguien que no ha entrado en absoluto en la historia, que ni por lo más remoto ha empatizado con los tres protagonistas, ni se ha interesado por lo que presentaba el autor.

La televisión es un reflejo fidelísimo de todo esto. Dime qué consumes y te diré quién eres. Por mala que sea, la gente va a ver en mansalva Piratas del Caribe 5, que en un solo fin de semana fue vista por más espectadores que todas las películas independientes del año juntas. Con el agravante de que los 5.000 que solemos verlas somos siempre los mismos.

El público no quiere sutilezas. El gran público no está preparado para estas películas ¿Y para la tercera temporada de Tabú, en #0, de Jon Sistiaga, dedicada a la Maldad, con mayúscula? Imposible seguirla si no es con un móvil en la mano. A lo suyo. Entetenido y sin molestar al compañero. Ante todo, educación.