Para una teoría laboral de Bob Esponja

El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas ha realizado unas proyecciones de la fuerza laboral en las economías desarrolladas que resultan impactantes, pues sin considerar flujos migratorios, los datos de natalidad llevan en sólo diez años a unas caídas entre el 3% y el 10% para Estados Unidos y Gran Bretaña, Canadá, Japón, Italia y Alemania. En España, como consecuencia de la crisis y por una reversión de los movimientos migratorios, la población también disminuye, aunque en Andalucía, tras una caída en 2013, se recupera. De aquí saca Naciones Unidas la conclusión que la población entre 15 y 64 años, la fuerza laboral, va a caer inexorablemente en las economías desarrolladas, y sus proyecciones a más de 10 años son dramáticas. El crecimiento continúa en África y parte de Asia, de manera que pese al control de la natalidad, la inercia demográfica hace que el 30 por ciento de la nueva fuerza de trabajo que se incorpora a nuestro planeta (entre 2015 y 2020), venga sólo de un país que es India.

Ésta es una de las perspectivas del panorama laboral global con que se encuentran las organizaciones sindicales y los empresarios. La oferta de mano de obra local va a caer en los países desarrollados, en los que también cae la demanda por parte de las empresas. En ausencia de flujos migratorios, y favoreciendo la movilidad entre estas economías, se podría quizás llegar a un equilibrio en el empleo. Las organizaciones sindicales se han encontrado en su historia ante situaciones complejas, sin embargo han procurado avanzar hacia una armonía que permitiera la sobrevivencia de nuestra sociedad; su relación con la patronal y la administración pública en Andalucía, a lo largo de muchos años, es un buen ejemplo. Ahora, los cambios que se dan en la demografía y la forma de trabajo obligan a cambiar si no los objetivos, sí los instrumentos. Por otra parte, sigue existiendo bastante normativa que obstaculiza el buen funcionamiento de la empresa -como ejemplo, las diferencias de convenios entre provincias en Andalucía-, y los sindicatos han tenido sus sombras junto a sus muchas luces, pero esto es un reflejo más de lo bueno y lo malo que tiene nuestra sociedad.

Mi nieto coincide conmigo en que Bob Esponja tiene el perfil de un trabajador ideal: incansable, esforzado, ingenioso y orientado al problem solving. Además, tiene muy buen carácter, es positivo y fiel a la empresa, cuya tecnología (la fórmula de la hamburguesa) trata de proteger. Estas ideas no son nuestras, sino que se comparten, con diferentes perspectivas, en las redes sociales. Pero claro, Bob trabaja en la parte más limitada del sector servicios, y su pequeño mundo subacuático y surrealista no tiene la complejidad actual que afecta al trabajo. Tampoco su empresa se plantea principios de gobernanza, responsabilidad social corporativa, y cumplimiento. Su caso nos lleva a pensar que entre nuestra realidad laboral más próxima donde se viven, sufren y se solucionan o no los problemas cotidianos, y las tendencias demográficas, tecnológicas, y cadenas de valor globales, hay un campo de trabajo tremendo para las relaciones laborales.