El tío Sabino

No va a ser despedido nadie de la televisión pública ETB por el despropósito de Soy vasco ¿y tú? Y apuesten a que no habrá ni un tirón de orejas porque a Urkullu y a sus nacionalistas, desde los tiempos del tío Sabino, en el fondo (y no nos lo van a decir a la cara), les hace gracia que nos llamen paletos y nos escupan porque usted es un vago y está todo el día con los chistes ¿Ven cómo en Andalucía deberíamos contenernos un poquito con tanta pandereta y tanta autocomplacencia graciosa? La ETB ha mostrado la realidad de ese RH que permanece inhiesto por allá, ese complejo clasista de superioridad por sus rentas económicas y ese racismo que llegó a estar subrayado con bombas. Lo español (o lo andaluz) y sus símbolos lo relacionan con lo pobre, lo cutre, lo retrógrado. Por eso se ríen de nuestro acento. Porque les sonamos a chachas. Y a dictadura. Ellos, que son tan demócratas, tolerantes, ricos.

Lo de la ETB, con esas imágenes de Sevilla (precisamente, Sevilla), ha levantado de nuevo la liebre. Desde el sur deberíamos mantener la distancia de los kilómetros. A los euskaldunes les damos asco por ser extrovertidos. La televisión vasca ya vino a aprovecharse de nuestra imagen para maquillar la de ellos (históricamente parasitan a los que sienten inferiores) con eso de Tú al Norte y yo al Sur. Cádiz llevaba 800 años de historia y civilización cuando Octavio Augusto comprobó que no merecía la pena que muriera ni un romano por adentrarse en esos peñascos cantábricos. A ver dónde hay más cultura por aprender. Más Cádiz y menos tonterías con eso de Euskádiz, que ya les hemos visto el truco. Urkullu y compañía, dejad en paz a los andaluces de una vez.

Firmeza y memoria. Ni un mamarracho más de la ETB en Canal Sur. Ya sabemos que de la Forta podemos esperar poco, pero al menos podríamos oír un carraspeo. ETB y la catalana TV3 (las que no emiten el mensaje del Rey, por ejemplo) son máquinas de exclusión, adoctrinamiento y propaganda. Nos cansa forzar la sonrisa y la paciencia porque al final los intolerantes somos nosotros.