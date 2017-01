Antes tonto que muerto

Una nueva moda se apodera de las redes sociales, llamar imbécil al primero que pilles. Y la consiguiente reciprocidad de que te lo llamen también a ti. Tenemos razón, el ascenso de la estupidez es imparable. Ello me recuerda un libro llamado "Elogio del imbécil", de Pino Aprile, en el que partiendo de la evolución de las especies va dando una serie de leyes sobre el fin de la inteligencia: " 1- El imbécil sobrevive. El genio se extingue. Colorario de la primera ley: Antes tontos que muertos. 2- El hombre moderno vive para volverse tonto. 3- La inteligencia actúa en beneficio de la estupidez y contribuye a su expansión. 4- La imbecilidad sólo puede aumentar. 5- La unión no hace la fuerza, sino la imbecilidad." Puede parecer exagerado pero la realidad es que el cerebro humano cada vez es más pequeño, físicamente hablando. Desde la prehistoria ya morían los bebés de cerebros grandes en el parto por la imposibilidad de salir de la madre. Y psíquicamente también, descendemos del mono y volvemos a él. Los mayores siempre enseñaron a los jóvenes y la inversa es ahora lo que prima. ¿Nos estamos atontando? Parece que no pensamos, que copiamos cualquier frase ya dicha y usamos la inteligencia de unos pocos para continuar durante siglos. Elevamos a los altos puestos a los imbéciles y desterramos al inteligente como protección y salvaguarda de los poderes. Véase "política". El interés por la ignorancia siempre la busca el más ignorante.

Todo ello también nos ha llevado a otra última moda en Internet, el Mannequin Challenge o reto del maniquí para los amigos. Unos vídeos donde salimos todos quietos, parados como los leones del Congreso mientras alguien nos graba y aguanta la risa. Un reto para nuestra sociedad como fiel realidad de nuestros tiempos. Todos parados, que estáis más monos. ¿Quién se está riendo más, señores? ¿Los parados o el cámara? Sólo se avanza en movimiento y las modas son reflejos de la sociedad.

Pero como hay que seguir viviendo unámonos, que la unión da fuerza a la imbecilidad.

¡No quiero morir!