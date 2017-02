Hacia años que, ante la oportunidad de hablar con un periodista, inspectores del Banco de España trataban de salvar su maltrecha imagen explicando que habían enviado multitud de informes a sus sucesivos superiores alertando, por una parte, de la situación de las cajas de ahorros, tratando de impedir determinadas operaciones suicidas y ciertas fusiones que se hicieron con más interés crematístico y político que pensando en el futuro de las entidades, y alertando también de que la salida a bolsa de Cajamadrid era un absoluto disparate, pues no se encontraba en condiciones de dar ese salto.

Contaban esos inspectores que sus señales de alerta habían sido vanas, que nadie reaccionaba ante sus informes y se negaban a tomar decisiones contundentes. Alguno de ellos incluso pidió la baja en el BdE y se quejaba algún inspector de que nada se podía hacer contra torres muy altas. Pues bien, las torres más altas han caído. Los nombres de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Fernando Restoy y Julio Segura figuran entre las autoridades económicas, monetarias, bancarias y financieras más importantes del país, y han ocupado cargos de responsabilidad máxima en el Banco de España y en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Casi nada.

Fernández Ordóñez, hasta ahora, se encogía de hombros cuando se le preguntaba por qué el BdE no actuó con rigor ante una salida a Bolsa de Bankia que fue catastrófica. Ahora ya no puede repetir ese gesto de indiferencia: tendrá que responder a las preguntas del juez, pero también a las del abogado de la acusación, Andrés Herzog, que si no tuvo suerte como secretario general de UPyD, como profesional del Derecho ha demostrado que trabaja con rigor y no deja escapar a la presa que considera que debe rendir cuentas ante la Justicia.

Ha sido un lunes en los que se han producido importantes noticias relacionadas con la corrupción. Pero ninguna como la que afecta nada menos que a un ex gobernador del Banco de España y un ex presidente de la CNMV.