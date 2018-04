La tradicional fiesta local

En Sevilla gustan mucho las tradiciones de hondo arraigo, que se perpetúan con el tiempo. Sin embargo, asimismo hay tradiciones que se consolidan de un año para otro; y que según los entendidos en tradiciones, no son tales, sino novelerías que cuajaron y ahí quedaron. No es lo mismo la procesión de la espada del día de San Clemente que la fiesta del miércoles de Feria, que aprobó el alcalde Juan Espadas en 2017. Eso también se olvida: toda tradición ha tenido un inventor, que no la heredó de sus abuelos. En el siglo XXII, el miércoles de Feria podrá ser considerado una fiesta tradicional, si es que llega tan lejos.

Las fiestas religiosas han sido cíclicamente amenazadas. De ahí que los dos festivos locales se mantuvieran en la recámara. Estaban al quite. Cuando intentaron cargarse la fiesta de la Inmaculada, alguien sugirió: "A unas malas, declaramos fiesta local el 8 de diciembre". Sin embargo, no fue necesario, porque siguió siendo festivo, excepto para el comercio que abre.

Algo similar ocurrió con el Jueves Santo. Todo eso sucedía con los gobiernos de Felipe González, al que antes ponían a caldito y ahora parece un santo varón de la Carretería. En cierto momento, se les ocurrió que el Jueves Santo podía ser laborable y trasladar la fiesta al Lunes de Pascua. Menos mal que fue optativo. Y así las comunidades mediterráneas y norteñas declararon festivo el lunes, mientras que en Andalucía la Junta mantuvo el Jueves Santo.

Peor suerte tuvo otro jueves reluciente: el del Corpus. Este se lo cargaron con todas las bendiciones episcopales, pues la festividad litúrgica fue trasladada al domingo. Ahora están diciendo que es absurdo celebrar la procesión el jueves, porque la gente se pira en las vísperas, excepto los miles de cofrades que salen para que los vean. Por cierto: ¿alguien ha pensado en recorrer la carrera del Corpus al revés? Quizá venderían más sillas, que lo calcule Paco Vélez y verá. Lo cierto es que con el Corpus han consumido una fiesta local.

La otra parecía que la iban a rifar, con tal de no dársela a San Fernando, que este año se celebra el miércoles de vísperas del Corpus. ¿Qué dirían si tuviéramos como festivos locales el 30 y el 31 de mayo, como pidió el PP? Por eso, se llega a la conclusión de que esta tradición del miércoles de Feria del alcalde Espadas no es tradicional, pero tampoco está tan mal. A no ser que pensemos que sobran días de fiestas y no saben qué hacer con ellas.