El último sorbo

La importancia de los años se mide según lo relevantes que sean los acontecimientos que transcurran en ellos. Al menos así lo piensa alguien que ronda los diecisiete y al que la efervescencia de su infancia tardía le regala grandes momentos con bastante frecuencia. Una salida nocturna a escondidas de papá y mamá épica, un mensaje de texto que por fin llega tras una larga y tortuosa espera a base de llamadas perdidas y risas, muchas risas. De los quince a los veinte la vida pasa tan deprisa que nos da miedo que se escape, por eso nos la bebemos como si fuera el último trago antes de que el camarero se lleve la copa. Su celeridad, sin embargo, no invita a pensar que en algún momento seremos adultos. Hablar de trabajo, bodas, hipotecas o niños es algo para lo que creemos que todavía queda una eternidad. Pero todo llega.

De debatir sobre si en selectividad caerá el siglo XIX o el XX, pasamos a preguntarnos si es mejor vivir de alquiler o lanzarse a comprar un piso. Así, sin pestañear, el rojo de labios y la sombra de ojos negra para parecer un cuarto de hora más mayores dan paso a caras lavadas que ya demandan un poco de crema hidratante. Los tacones para disimular la falta de altura se destierran a una esquina del armario para ser sustituidos por unas zapatillas con las que avanzar por la vida sin mucho dolor.

Porque eso queremos, que la transición sea lo menos dolorosa posible, que nos adaptemos a nuestra nueva y monótona existencia sin echar en falta la adrenalina de la adolescencia y primeros años de juventud. Así nos lo vendieron. El que crece ya no ríe, es un hongo; el que crece no disfruta, vive para trabajar; el que crece no imagina, tiene facturas que pagar. De tanto repetirlo, nos lo hemos grabado a fuego y nos encaminamos a los treinta como el que va a la silla eléctrica. Pero no, ser adulto no es la muerte de la juventud ni la renuncia a las locuras de la adolescencia. La vida sigue siendo ese último sorbo, lo bueno es que ahora tenemos experiencia para poder bebérnoslo más a gusto.