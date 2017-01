¿Es usted clase media?

Uno de los conceptos sociales o económicos más elásticos e indeterminados es, desde luego, el de clase media, ese oscuro objeto del deseo de vendedores, empresas y políticos. Casi todo el mundo, con más o menos motivos para ello, se define como integrante de esa amalgama de burgueses cumplidores de las normas y preceptos al estilo estoico. Sin embargo, ¿qué es científicamente la clase media, cómo se puede acotar con datos económicos o patrimoniales? Vamos a intentarlo. Según el Pew Research Center, al menos en Norteamérica, la conformarían aquellos individuos o familias que tienen entre dos tercios y el doble de renta de la media del país. Así las cosas, si los ingresos medios españoles se sitúan alrededor de los 26.000 euros, nos acercamos a una definición aproximada: clase media, en la piel ibérica, son todas aquellas personas que tengan rentas -del trabajo, del capital- que se sitúen entre los 17.000 y los 52.000 euros. Wow. Qué sorpresa, ¿no? Para mí, en cualquier caso, y discrepando algo del planteamiento meramente numérico, la clase media la constituyen todos aquéllos que sufrimos los atascos en una autovía (aunque conduzca un Cayenne, es decir, no nos movemos en helicóptero), o que no podemos saltarnos por el fast track el humillante control del aduanas de un aeropuerto: o sea, la inmensa mayoría.

De todas formas, y a pesar de esa creencia generalizada de que todos somos clase media (de la misma forma que todos nos consideramos más o menos buenas personas, con o sin motivo) lo cierto es que los números se inclinan por demostrar lo contrario. En España apenas superan el 30% las personas que declaran ingresos por encima de ese umbral mínimo de dos tercios de la renta media. A mí, sinceramente, el dato me sorprende. Casi el 70% de la población -o de la ciudadanía, si lo prefieren- no supera el umbral de los 20.000 euros al año. ¿Se puede decir entonces de verdad que estamos ante un país definido por una inmensa clase media más o menos acomodada? Habrá quien diga -y lo entiendo- que los datos son manipulables, que no todos los ingresos se declaran, etc. Pero, no podemos negar que, en cualquier caso, son indicativos. Repito: un 70% no supera los 20.000 euros anuales, en números redondos. Una población, por consiguiente, de una vulnerabilidad extrema en caso de crisis. Y, lo más sangrante, es sobre esta población en su conjunto, sobre el asalariado medio, sobre quien descansa la mayor parte del sistema tributario patrio: se recaudan casi 70.000 millones de euros por IRPF; por el Impuesto de Sociedades apenas 19.000. Sin comentarios.