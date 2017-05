¿Dónde estaba usted en el 92?

Amuchos lectores, el titular les habrá vuelto a disparar la mente hacia ese antes y después de la Cartuja. ¿Y dónde estaba yo en el 92? Haciendo un marcaje individual a Bilardo y D'Alessandro, entrenadores del Sevilla y el Betis para sus inminentes y respectivos estrenos en Primera y Segunda. Yendo un día y otro a los entrenamientos porque si no, no te enterabas ni de una torcedura de tobillo: la noticia no era procesada hasta las redacciones ni por asomo.

Eran otros tiempos. Si ahora los gabinetes de grandes clubes tienen más periodistas que muchos diarios, entonces no había ni jefes de prensa. Ni tanto, ni tan calvo.

Hablando de calvos, Monchi recuerda siempre la naturalidad con la que el Narigón y Maradona lo trataron siendo "el último mono" de la plantilla. Yo, que con 22 años era el último mono en Abc, puedo decir lo mismo del entrañable técnico. Y todo el periodismo local. Le brindamos una sentida despedida a final de esa temporada 92-93. Una campaña, por cierto, que cundió como si hubiera sido un lustro, del juego informativo que dio. Bilardo y sus manías, el pisalo, pisalo, Maradona y su Porsche desbocado, la batalla campal con aquel Tenerife de Valdano... Esa llamarada de sucesos hubiera frito, y devorado, al pájaro azul de Twitter.

Hoy todo es tan distinto, que Sampaoli se irá tras reducir su trato con la prensa sevillana, con los sevillistas y con los sevillanos a unas ruedas de prensa que han sido, eso sí, correctísimas. El hombre se asomó a un balcón de Sierpes el Lunes Santo porque Castro le insistió, y no hay constancia de que haya pisado la Feria.

Bilardo estuvo un año, no cumplió con su objetivo de meter al Sevilla en la UEFA y en el 97 se fue sin cobrar al ver que no podría evitar el descenso. Aun así, el vínculo de él y su familia con Sevilla es eterno. Sampaoli va a dejar cuarto al Sevilla, el objetivo inicial, pero con su mirada glacial se irá por donde vino al reclamo de la AFA.

Ni tanto, ni tan calvo.