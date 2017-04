En la vida, uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras

Paso a citar algunas declaraciones vertidas por nuestro presidente y vicepresidente para intentar entender este "extraño pacto" alabado por nuestros dirigentes como "histórico".

Decían allá por 2016, que viene el lobo. (¡Es lo que gritaban en silencio Ángel Haro y José Miguel López Catalán! en la amplia entrevista que se publicó en Abc de Sevilla, Francisco Pérez, 20-12-2016, página 74).

El miedo al pasado como primer argumento "nuestra opción o la anterior", dice Haro para justificar el proyecto de Ahora Betis Ahora de cara a la junta… Es nuestra opción o el pasado. Entiendo que haya algunos béticos a los que no les guste esta opción. Pues que presenten otra opción. Lo que no deben hacer es asociarse a gente que han hecho daño al Betis, que están inhabilitados por hacer daño al Betis, que están en procedimientos judiciales por hacer daño al Betis. Eso no se debe de olvidar nunca. (Diario de Sevilla, Juan Pinto. 28-12-2016, página Deportes 4).

La versión de Haro y Catalán, "el viernes fue historico", el acuerdo un gran triunfo del Betis asegura el presidente, nuestra cifras son las correctas, las otras son falsas señala el vicepresidente… ¿10.425.000 euros aseguran? (Diario de Sevilla, Juan Pinto, 21-3-2017, página 2 Deportes), ¿otros dicen 25 millones? ¿Cuál es la verdad? ¿Y quién lo paga?, me temo que, como siempre, el Betis. Decía Groucho Marx: "El secreto de la vida es la honestidad y el juego limpio, si puedes simular eso, lo has conseguido".

Las últimas noticias vienen a reflejar que la justicia existe, que las prisas crean incertidumbre y no son buenas consejeras.

El cuento del lobo, impulsor del pacto. Siete años filtrando que Lopera iba a retomar en breve el timón movió a pactar con el diablo. (Publicado en Diario de Sevilla, Luis Carlos Peris, 25-3-2017, contraportada de Deportes).

La confirmación de las medidas cautelares. La Audiencia detalla indicios de que no se desembolsó el 31,38 % de las acciones, el auto reconfigura el mapa ante la negociación futura. (Publicado en Abc de Sevilla, Mateo González, 30-3-2017, página 74).

Si los béticos a duras penas pudieron comprar en el 92, a 60 euros, las acciones que pudieron, con un encomiable y gran esfuerzo reconocido por toda la sociedad española y por todos los estamentos del fútbol nacional, ¿a quién le entra en la cabeza que van a poder pagar después de este "extraordinario" pacto las acciones del Betis a un mínimo, en primera fase, de 120 euros y después, en segunda, de 250 euros…? Para que todos los béticos lo entiendan, "la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte, para entenderlo perfectamente la gallina".

Ante este pacto, el tiempo, el sentido común y la justicia, que no olviden esto último, para los que creemos en ella, tenderán a poner las cosas en su sitio y que entiendan todos, nuestros dirigentes y accionistas presentes y futuros, que nuestro Betis será de todos los béticos y sus acciones repartidas entre todos ellos, nunca más "una mayoritaria", queda lo tercero y que ahora nadie decaiga, mucho más difícil y complicado, repartir el capital del Betis entre todos los béticos y conseguir que ningún bético tenga más que otro. Me ratifico en mi artículo publicado en Diario de Sevilla, 16-5-2011, mientras que a algunos nos quede nuestro corazón bético y ningún afán de poder, negocio o plusvalía con nuestro Betis.

El Betis es un sentimiento, el que no lo entienda sobra, no empezamos esto algunos allá por 1994, saliendo a la luz pública en 2004 para desanimarnos ante "estas jugaditas de ajedrez", si, ya a lo largo de tantos años, no hemos sucumbido ante todas las presiones y adversidades sufridas.

"Viva el Betis manque pierda".