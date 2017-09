La vuelta al cole llega con sobredosis de amor y con polémica

Se acabó el verano y las revistas también hacen su particular vuelta al cole. Ya no hay tantos posados en biquinis (aunque aún quedan algunos flecos, como la portada de Lecturas, donde los protagonistas son los presentadores de Sálvame en una escapada en yate a Menorca) sino otros temas de más enjundia. Lo cierto es que los primeros días de septiembre han dado bastante juego al papel cuché, y no hay más que echar un vistazo a las revistas, donde destaca el último culebrón en el clan Pantoja. Ahora la protagonista es la madre de Alejandro Albalá, suegra de Chabelita, que dice en Diez Minutos que su relación con la tonadillera está rota desde el día que ésta le mandó a decir que no hablara en público de la relación de su hija. Parece que a la sevillana no le ha gustado la foto que publicó su consuegra en redes sociales el día que salió publicada su polémica portada en bañador, en la que la madre de Albalá se mostraba con un delantal y acompañaba la foto con el texto: "Yo no posaba, estaba de parranda", unas declaraciones que han dolido a la cantante, que amenaza con demandarla. Aunque más que polémico, el quiosco de esta semana se presenta cargado de nuevas noticias, como el anuncio de embarazo de la duquesa de Cambridge, que ocupa su sitio en la portada de Hola junto a la despedida de los ruedos de Francisco Rivera, la boda de Dafne Fernández y la nueva vida de la Baronesa Thyssen con sus mellizas.

Semana, por su parte, prefiere abrir a lo grande con los cambios que traerá a la vida de Eva González y Cayetano Rivera el bebé que está en camino. La revista asegura con fotos de ambos visitando unifamiliares en Madrid que la pareja planea mudarse de casa antes del nacimiento de su primer hijo. Deja sitio, además, para el nuevo novio de Belén Rueda.