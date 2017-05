La vuelta al mundo de dos desconocidas

A primera vista las dos compañeras de aventuras en Viajeras con B, que el sábado pasado se despidió en Ten, no tienen mucho en común. Una es modelo y presentadora; la otra bloguera de viajes. Sin embargo, a Corina Randazzo (Un príncipe para Corina, Vergüenza ajena Made in Spain) y Marta Goikoetxea, conocida en las redes sociales como Rojo Cangrejo, les han podido las ganas de explorar el mundo y se han embarcado juntas en un interesante espacio de viajes, a pesar de tener perfiles muy diferentes. Coproducido por B the Travel Brand y Secouya, este proyecto visita a través de las experiencias de sus dos protagonistas siete destinos internacionales.

Randazzo y Goikoetxea aseguran que, una vez vencidas las reservas iniciales ante lo desconocido, la conexión entre ambas resultó instantánea. "Estaba muy asustada porque no era mi medio, pero fue mirarnos y ya nos entendimos", recuerda la bloguera. Para Randazzo, "la unión y la energía" que encontraron la una en la otra desde el principio resultó la clave para superar los miedos y disfrutar de la experiencia.

En el último capítulo del pasado sábado, las dos intrépidas mujeres visitaron Tailandia. Allí recorrieron Bangkok y Chiang Mai. Visitaron varios templos budistas, entre ellos el de Wat Pho, como es frecuente entre los turistas, y presenciaron un combate Muay Thai donde unos entrenadores incluso les enseñaron a dar unos golpes. En Chiang Mai una familia les enseñó a cocinar pad thai, un plato típico tailandés, y en Bangkok cenaron en Vértigo, un restaurante situado en una azotea tan alta como increíbles son sus vistas.

En cada entrega, las dos protagonistas muestran todo lo que se puede hacer en estos destinos, siendo testigos de sus aventuras mientras una voz en off nos guía por los lugares con información práctica y adicional. La bloguera Rojo Cangrejo destaca, entre todas, su visita a Cuba, un destino que le sorprendió gratamente por la amabilidad y cercanía de sus gentes. Isla Mauricio, Cancún, Cuba, República Dominicana, Nueva York, Costa Rica y Tailandia: un total de 75.000 kilómetros en avión, 2.000 kilómetros por carretera y quince tipos distintos de embarcaciones.

Algunas de las aventuras en las que se han embarcado han sido nadar con delfines en libertad, practicar parasailing en la Isla de los Ciervos, bucear con tortugas, realizar rutas en boogies por playas de anuncio, protagonizar el desfile de Halloween de la Gran Manzana, volar en tirolina a 80 kilómetros por hora y hacer rafting en el río Pacuare de Costa Rica. Una experiencia inédita en la televisión, entretenida visualmente y, lo que es más, interesante para el espectador aficionado a los programas de viajes.