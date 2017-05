A vueltas con la nueva vida de los 'Bustaeche'

Qué tendrán los Bustamante-Echevarría que tanto llaman la atención. Desde que saltó a la luz su posible separación a principios de abril, no hay semana que la pareja no ocupe un sitio destacado en las revistas para contar las últimas novedades de su distante relación. También esta semana se convierten en protagonistas de Diez Minutos y Hola, aunque no se puede obviar que es más llamativa la nueva vida de Paula que la de David. Diez Minutos asegura que la pareja tiene todavía abierta una puerta a la reconciliación, mientras Hola se centra en analizar a la nueva Paula en un reportaje publicitario en el que la actriz presenta su nueva fragancia y en el que, aunque no hay ninguna declaración alusiva a Bustamante, sí deja claro que es una mujer optimista y que intenta buscar siempre el lado positivo de la vida. Hola también tiene sitio en sus páginas para analizar la vida de soltero de David Bustamante. La revista analiza su "semana de contrastes" y asegura que desde que no están juntos el cántabro se muestra más triste y cabizbajo en sus conciertos.

En Diez Minutos, además, se hacen eco de la nueva relación que ha iniciado la duquesa de Montoro con el empresario Narcís Rebollo y muestra unas fotos exclusivas del viaje que la pareja ha hecho a Argentina.

Semana, en cambio, no dedica en esta ocasión su portada a David Bustamante sino a su colega David Bisbal, al que han pillado con su chica de "luna de miel" en Los Ángeles. Ortega Cano ocupa también uno de los destacados de la revista y habla de su recién estrenada faceta de abuelo, dejando claro que está orgulloso de su nieta Rocío, a la que su hijo José Fernando aún no ha podido conocer por culpa de la orden de alejamiento que tiene sobre la madre de la criatura.

Lecturas, por su parte, sigue adentrándose en la vida de los presentadores de Telecinco. Una vez más se fija en Terelu, de la que dice se siente "humillada" por su hermana Carmen Borrego.