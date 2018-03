La comisaría de Policía que tiene que dar servicio a la zona más degradada de Sevilla, el Polígono Sur, no va a estar en el Polígono Sur, sino unos doscientos metros fuera del perímetro del barrio. El asunto, que no hace quedar demasiado bien al ministro Zoido en la ciudad de la que fue alcalde, tampoco es para rasgarse mucho las vestiduras. Pero sí simboliza el abandono al que está sometida esa zona de la ciudad. Y ello no implica sólo al Gobierno central con su decisión sobre la comisaría; también, quizás con más fuerza, al Ayuntamiento y a la Junta, que no han actuado en el Polígono con demasiada eficacia.