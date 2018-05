Abrir horarios, nueva forma de adulteración

Desvirtuado como anualmente es el final de Liga mediante alineaciones raras y equipos no sólo en chanclas sino con el bronceador a mano, en esta última jornada liguera se sublima la adulteración de forma inédita. Con sesenta puntos ambos pretendientes a la apetitosa quinta plaza, Don Quien Corresponda ha tomado la espuria decisión de que ambos aspirantes jueguen en horario distinto con claro perjuicio para uno de ellos, el Betis.

Juega el Betis en Leganés y el Villarreal recibe al Madrid casi tres horas después del partido de Butarque. La quinta plaza representa sobre la sexta una bonita cantidad de euros y necesita el equipo verde, blanco y verde hacer un punto más que los de La Plana para acceder a tan sabroso puesto. Lo lógico, lo de toda la vida, es que en este trance, los que litigan por lo mismo no sepan qué hizo el rival, por lo que de tiempo inmemorial se unificaron los horarios.

Esta vez, no. Esta vez han adelantado el partido de Butarque y han retrasado el de La Cerámica, con lo que a la hora del Villarreal-Real Madrid ya sabrá el equipo local qué procede. Le puede valer hasta sestear y caer derrotado, lo que no tendría sentido de empezar ambos pleitos a la misma hora. Es una fórmula adulteradora inédita, que nunca había ocurrido desde que la Liga existe. Es una fórmula nueva de desvirtuar la competición y que no tiene una explicación lógica.

Curiosamente, cuando ya estaba unificada la programación, con los partidos a las seis y media de la tarde desunifican dos en los que todavía hay algo en juego. A la habitual adulteración de cada año de alineaciones impensables o primas de terceros se une esta que se ha sacado de la manga la autoridad -no sé si Tebas o Roures- más o menos competente. Lo lógico sería reunificar dichos horarios y tiempo hay, aunque no parece que se esté por la labor de hacer coherentemente las cosas.