Abundando sobre la casa del Señor

Como aventurábamos ayer, la reforma de la casa del Señor da mucho juego y el debate irá acalorándose en progresión geométrica. Ojalá le echásemos tanto ardor a todo lo que importa y, ojo, con esto no quiero quitarle importancia a la mejora que pretende la hermandad de San Lorenzo. Pero reconozcamos que hay asuntos en esta ciudad que servirían para sacarla de su habitual estado de catalepsia y eso sería para congratularse si no fuese por el poco calor que se le pone a unas cuestiones que debieran motorizar el ritmo de la ciudad. Pero toca la casa del Señor y para qué vamos a enumerar asuntos que parecen en hibernación vitalicia. No digo que proceda o no modificar la basílica, pero sí pienso que todo es susceptible de mejora y ésta no lo iba a ser menos. Por supuesto que estaré en contra de que parezca lo que no es, pero esperemos a ver en qué queda la cosa.