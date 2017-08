Cuando febrero marcea, marzo febrerea, decían los antiguos. El marcear de febrero son esos días de primavera anticipada, cálidos, claros, de luz plena, que anticipan una primavera que aún tardará en llegar. Pues estos días agosto septembrea, es decir, nos hace el anticipo del bochorno que nos asfixiará desde la Natividad de la Virgen hasta el Pilar o Santa Teresa. El peor mes y medio de Sevilla. Húmedo, pegajoso, con menos grados de temperatura pero mayor sensación de agobio. Y para colmo, la luz menguante, los días cada vez más cortos. Y si esto no bastara, a nadie le falta el familiar o el amigo que nos reprocha el sofoco, el hartazgo y el cabreo sudoroso diciéndonos que nos relajemos y echándonos en cara los partes del tiempo y los grados que marcan los termómetros. ¡A mí qué puñetas me importa que marquen 29 grados, como ayer, o 28 y 27, como dicen que se marcarán hoy y mañana, si este calor húmedo se me enrosca como una boa con fiebre!

Unos truenos de pacotilla, un nublado que en realidad es como si le pusieran una tapadera a la ciudad para que nos cozamos a fuego lento y una lluvia breve de gotas calientes que parecen de sudor nos traen el anticipo de nuestro terrible septiembre, tan distinto de los encantadores otoños de las novelas y las películas que pusieron en música Prévert y Kosma o Vernon Duke. Las hojas muertas se escribió y compuso en París, donde la primera semana de septiembre estarán entre 19 y 20 grados; y Otoño en Nueva York allí donde la media histórica de septiembre se sitúa entre los 24 y los 20 grados. Cuando entre el otoño de verdad y aquí sigamos sudando en ambas ciudades amarillearán los árboles y las temperaturas bajarán de los 20 grados. Así también compongo yo canciones que digan "las hojas muertas se recogen con la pala, los recuerdos y las añoranzas también y el viento del norte se las lleva a la noche fría del olvido" o "¿por qué es tan seductor el otoño en Nueva York?".

Aquí los ponía yo a escribir letras y a componer, a ver cuantas canciones sobre la suave melancolía de septiembre y del otoño se les ocurrían. Para empezar casi nos han dejado sin árboles que permitan escribir sobre las hojas muertas (los muertos son los árboles) o el "the autumn weather turn the leaves to gray" de la September Song de Kurt Weill. Y de otra está este pegajoso bochorno que durará hasta Santa Teresa si no hasta los Difuntos. ¿Qué no? Ya lo verán.