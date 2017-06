'Amarguras' con ropa de verano

Cristo muerto por Entrecárceles avanzando entre una multitud con ropa de alivio mientras sonaba Amarguras. No era una cruz de mayo, de hecho ya no era mayo, ni una hermandad de Gloria de las muchas que adornan la primavera y el verano, incluso el otoño y el invierno, no. Era un Cristo fantástico que cumplía cuatro siglos en el madero morando en su casa del Santo Ángel y ahí muchísima Sevilla viéndolo ir desde Rioja a Rioja pasando por Sierpes, Cuna, el Salvador para desembocar en la Plaza a los sones de la gran composición de Font de Anta. Extraordinario Crucificado, como todos los salidos de la gubia celestial de Juan Martínez Montañés, que abandonando su intimidad en el convento carmelita surcaba las calles de Sevilla en un sábado cualquiera, un sábado en el que el verano ya se había hecho realidad como suele, de forma anticipada.