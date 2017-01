Apárquese todo lo que no sea ganar

Reaparición del Betis ante su gente con la obligación de hacer buena la fecha aunque sea con dos días de retraso. La victoria como regalo de Reyes ineludible a una afición que ya dejó bien claro que no quiere ni oír hablar del pasado más nefando que conoce la historia centenaria del Real Betis Balompié... por siempre y para siempre. Victoria de obligado cumplimiento y que la cuesta de enero se inicie de la mejor manera posible.

Hay que hacer momentánea abstracción de la cruda realidad que significa, por ejemplo, el mercado que se le abre a la entidad. Un mercado prácticamente imposible en el que las únicas opciones son los préstamos o ese más de lo mismo de comprar futbolistas de poco nivel. Es la dura realidad de un club que necesita de forma perentoria salir del insufrible impasse judicial que padece para poder competir con los que deberían ser sus iguales, pero que hoy se hallan a años luz.

Visto lo visto, sólo deben importar los tres puntos que esta tarde sobrevolarán Heliópolis como indiscutible y obligado regalo de Reyes. Abre la cuesta el Leganés y espera el Betis con el problema añadido de una enfermería bastante concurrida. No debería ser obstáculo para el triunfo como no debería ser que la ausencia de Joaquín se presente como un mal gravísimo. Y es que no parece lógico que el equipo dependa tanto como depende del portuense a estas alturas de la vida.

Ganar, ganar y ganar es el objetivo único. Tras el parón y los sucesivos sofocones de Vitoria y Coruña, el equipo de Víctor a escena frente a un Leganés que está funcionando mejor de lo que se esperaba cuando accedió de forma sorpresiva a Primera División. Ahora muestra una trayectoria descendente, pero aquí el más lerdo es capaz de hacer un reloj que, además, dé la hora. Ganar, ganar, sólo ganar, lo demás es secundario, lo demás es para dejarlo en lista de espera.