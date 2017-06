Sabe el Ayuntamiento qué quiere hacer en la Fábrica de Artillería una vez que ha puesto el último trimestre del año como fecha para la finalización de las obras de rehabilitación? Parece que no. Por ahora no hay más que un difuso planteamiento de la realización de actividades culturales sin concretar más , como si lo importante para el gobierno municipal fuera vender el anuncio y ocupar sitio en los medios. Artillería es un inmueble histórico que exige una programación cuidada para que se convierta en lo que debe ser. De contenedores culturales que no sirven para mucho estamos ya sobrados.