El PP dio la consigna y todos los que la tenían que seguir la siguieron: había que aprovechar la declaración del ex presidente Griñán en el juicio de los ERE para tapar el enorme ruido generado por el falso máster de Cristina Cifuentes. ¿Qué era una falsificación de documentos universitarios en comparación con "el mayor caso de corrupción de la democracia española"? El argumentario se cumplió al pie de la letra en columnas, tertulias y telediarios. El de La 1, por ejemplo, le dedicó a Griñán y a las preguntas sobre las competencias en el tema del Consejo de Gobierno sus diez primeros minutos. Pero los resultados no fueron los perseguidos: el y tú más, a veces, no es la mejor táctica.