Bello cartel a pesar de la almohadilla

Coincidimos en alguna devoción, no todas, pero nunca tuve ocasión de departir con ella. Me hablan muy bien de su persona amigos comunes, pero ya digo que no tengo el gusto de conocerla, qué le vamos a hacer. Sí me agrada su obra de pintora llena de frescura y ahora que ha dado a luz su cartel de Fiestas Primaverales he de decir que me ha encantado su colorido y su mensaje, aunque, si acaso, algo timorato lo que se muestra en él del apartado taurino. No le falta un perejil al cartel, con las dos grandes fiestas profusamente mostradas en una policromía exultante que engrandece su obra. Pero, admirada Nuria Barrera, ¿no cabía en el armario algún elemento que ensalzase mejor el gran rito en el primer templo del toreo que una almohadilla? De todas formas, en un tiempo tan rico en carteles incomprensibles, este armario es un soplo de aire fresco.