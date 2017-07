Bernstein en el Florida

El 21 de julio de 1966 pude por fin ver West Side Story en su reestreno de lujo en el Florida: inmensa pantalla de Todd-Ao 70 m/m y apabullante sonido estereofónico envolvente. La perseguía desde que se estrenó con enorme éxito -seis semanas en cartelera- en el Cervantes, el 21 de octubre de 1963. Pero era para mayores de 18 años y cada vez que allí o en sus primeros reestrenos -que dado su éxito tenían carácter de reposición, como la de diciembre de 1965 en el Florida con la butaca a 20 pesetas- sacaba mi entrada y hacía el humillante paseo desde la taquilla hasta el imponente portero con galones que, tras pedirme el carnet de identidad, me enviaba a devolver la entrada. Me consolé comprando el single con cuatro canciones -María, Tonight, I Feeel Pretty y Dance at the Gym- en la tienda Philips de electrodomésticos y discos de la esquina del Hotel Madrid.

En marzo de 1965 mi padre me llevó a una conferencia de Antonio Fernández Cid sobre música americana, organizada en la Universidad por don Enrique Sánchez Pedrote, en la que el crítico situó la comedia musical de Bernstein a la altura de las obras de Copland, Barber o Varese, ilustrándola con fragmentos de Salón México del primero, Adagio para cuerdas del segundo, Ionización del tercero y West Side Story. Por fin, a punto de cumplir los 15 años, logré colarme en el cine Florida y verla. Los porteros eran más tolerantes en los reestrenos veraniegos. Esa tarde, desde que sonó la obertura sobre los fondos abstractos de colores cambiantes hasta los títulos de crédito finales en forma de grafitis, cambió mi vida. No solo por aquella impresión, pero sí sobre todo por ella, orienté toda mi vida profesional a la historia y la crítica de cine, como la retribución de una deuda emocional.

Perdonen el desahogo personal pero es que, además de que cada vez estoy más abuelo Cebolleta, el año que viene se celebra el centenario del nacimiento Leonard Bernstein y John Axelrod, que fue alumno suyo, ha tenido la magnífica idea de que la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla lo celebre programando en su próxima temporada ocho obras suyas, entre ellas las Danzas sinfónicas de West Side Story. ¿No podrían animarse y ofrecer la obra completa en versión de concierto, basándose en la partitura que Bernstein dirigió para la grabación de estudio con José Carreras, Tatiana Troyanos y Kiri Te Kanawa? ¡Ánimo! Vale la pena.