El Betis, en su día más importante del curso

Decíamos ayer que me libre Dios de las aguas mansas que de las bravas me libro yo solito, sin necesidad de nadie. No era así exactamente, pero sí era la filosofía de cuanto quería expresar a la vista de lo que le queda al Betis por recorrer en esta Liga. Y es que la presencia de Las Palmas puede llevar al exceso de confianza, algo que la historia del Betis recoge con asiduidad, mucha asiduidad, con tiradas al callejón por todos sus recodos.

Y decíamos también ayer que en éstas anda Lorenzo Serra en la intentona de que tal cosa no ocurra. Cierra el Betis la jornada y, visto lo visto, no tiene más remedio la tropa de Setién que andarse con cuidado ante la presencia de un equipo con aparentemente pie y medio en Segunda División. Eso y lo mucho que suele distraer la Feria son circunstancias que hacen especialmente peligrosa la cita con los de Paco Jémez y los perseguidores dejan oír con nitidez sus ladridos, no se olvide.

A la espera de que la jornada se remate, ganar es de obligado cumplimiento. Una victoria más iría redondeando una de las rachas triunfales más largas de siempre. Dando por descontado que esa clientela tan numerosa y fiel que es el beticismo hará un paréntesis ferial para, como siempre, estar al lado de su querido equipo, sólo cabe esperar que el equipo mantenga la línea que le ha convertido en uno de los mejores de una segunda vuelta espectacular e inesperada.

Por todo ello hay que escuchar atentamente lo que anda advirtiendo el brujo balear a todo aquél que haya tenido la oportunidad de escucharle en estos días de vino y farolillos. Es jueves de Feria y ello no debe ser obstáculo en el camino del Betis, por siempre y para siempre Real Betis Balompié. Reconozco que cuanto digo es como un ideario de buenas intenciones y que los idearios no siempre se cumplen, pero la excepción confirma la regla y hoy es el día, jueves de Feria.