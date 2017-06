El Betis, inmerso en la procelosidad

Procelosas horas las que se viven en el irrepetible Real Betis Balompié tras una procelosidad de años, meses y días. Y en esta especie de proceloso Mar de los Sargazos que es tan sevillanísima institución -¿hay algo más sevillano que el Betis?, se preguntaba Rienzi en una memorable crónica- se escuchan cosas que tienen bastante que ver con esa duda tan frecuente que es la de confundir la realidad con el deseo, o viceversa.

Hay hasta quienes se cuelan en la piel de Lopera, lo que ya es colarse, para afirmar que lo que pretende es que todas las plataformas, demás parientes y afectos, se tiren los trastos a la cabeza para dejar el terreno diáfano con vistas a recobrar el puente de mando. Y yo no digo que eso sea un imposible, pues lo que no está en las señas de identidad del personaje es tirar la toalla así como así. Porque nadie podrá dudar de la combatividad de Manuel Ruiz de Lopera y Ávalo por su madre.

También se vierten acusaciones tan peregrinas como calificar de delictivas las prácticas encaminadas, o presuntamente encaminadas, a hacerse con acciones del, por siempre y para siempre, Real Betis Balompié. Años y años queriendo que el accionariado se abriese, que no fuese monopolizado por notables más o menos notables y ahora se critica que pueda cualquier bético ser el sucesor del omnímodo personaje que dirigió el club casi cuatro larguísimos lustros.

Insisto en que aunque no me fío un pelo de la bondad del pacto, las vibraciones que emite alargar el proceso judicial tampoco dan para pensar en su bondad. Por tanto, sólo creo en que los tiempos son procelosos, pero acordes con lo que siempre fue la historia del Betis. Ahora, a quien Dios se la dé que San Pedro se la bendiga y que a todos coja confesados lo que está por llegar. ¿Será bueno o será malo? Si sale con barbas San Antón y si no, la Purísima Concepción. El Betis...