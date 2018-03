El Betis llega liberado del estigma que era Mestalla

Atascado en ataque ante la Real, el Betis tiene esta noche una papeleta complicada en su aspiración a esa séptima plaza que no pudo agarrar el jueves. Ese duelo con los donostiarras puede considerarse paradigma de una vieja conseja que registra el túnel del tiempo futbolístico. Es la de que cuando no puedes ganar, mejor no perder. Y eso es lo que deparó un partido en que apareció un Betis plano, pero más organizado atrás.

Y amanece nuevamente Valencia en el horizonte verde, blanco y verde del Real Betis Balompié. Valencia con éxito para abrir la semana y Valencia como aventura difícil para cerrarla. Ahora pasamos de Orriols a Mestalla, de un Levante en caída casi libre a un Valencia que se asentó en Territorio Champions desde el minuto uno de Liga. Nada que ver, por tanto, lo del lunes en el campo de un desesperado con lo de este domingo en el cubil de uno de los gallitos del campeonato.

Trece puntos es la distancia que separa a Valencia y Betis y en la memoria está la ensalada de goles que deparó el primer pleito entrambos y que sería el desencadenante para el debate sobre la fragilidad defensiva de la tropa de Setién. Fue aquello más un set tenístico que un partido de fútbol, pero el Betis que llega hoy a Mestalla cuenta con Bartra y con la innegable dosis de confianza que representan dos partidos consecutivos dejando la jaula de Adán indemne.

Ha dicho Marcelino, el padre de la regeneración che, que augura un partido largo por el momento que dice que atraviesa el Betis. No sé si eso será bueno o malo para la causa que nos compete, pero, por lo pronto, aquel estigma de años que era cada visita a Mestalla lo abortó Rubén la campaña pasada. Partido vital, desde luego, entre un Valencia que se agarró con fuerza a un lugar al sol de Champions y un Betis que sueña con Europa, otra Europa, pero Europa al cabo.