Bilbao invita a la catarsis en el toreo

Como en tantas y tantas ferias, la corrida de Miura le dio el pase de la firma a la de Bilbao, a esas Corridas Generales que tomaron el nombre de Aste Nagusia en esa fiebre de euskarización que campa en las Vascongadas desde tiempo ha. Y la corrida en Bilbao no ha perdido enjundia, pero sí ha cambiado en un algo muy triste, su poco poder de convocatoria. Ni un solo lleno en esos nueve días ininterrumpidos de buenos carteles, con todas las figuras disponibles en ellos, dan malas sensaciones. El toreo, tan atacado desde fuera como maltratado por dentro, atraviesa muy malos momentos y lo visto en Bilbao desvela que está tocado. No creo que sea tocado de muerte, claro que no, pero que necesita una catarsis para su restablecimiento es algo indudable. Desde abaratar sus costes a una mejor promoción, el abanico se abre para que tomen nota quienes correspondan.