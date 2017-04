Braceando por el túnel del tiempo

Ojalá acompañe el tiempo y, un año más, este domingo sea como casi siempre fue para que por Adriano veamos escenas como de otro tiempo. Con una riqueza cromática impensable en cualquier otro sitio, entre la arboleda de esa magnífica vía veremos esta mañana los más bellos carruajes que imaginarse uno pueda. Es el concurso de enganches y con permiso de la autoridad, que lo dará, y si el tiempo no lo impide, algo que no está en nuestras manos, esa policromía de verdes, rojos y todo lo que produce el espectro solar se pondrá a disposición de nuestra vista para solaz inigualable. Todo culmina en la exhibición sobre el albero de la plaza de toros, pero hágame caso y no se pierda cómo desde la atalaya del Paseo de Colón y enfocando Arenal abajo va a ver imágenes que no suelen darse con frecuencia y que son como extraídas del túnel del tiempo.