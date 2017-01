Cabalgatas a granel, un lío gordo

Ppara muchos, lo de la aldea global debe sonarles a algo similar a cantonalización, ya que en vez de moverse de forma coral optan por el aldeanismo. Y un ejemplo de ello es la proliferación de cabalgatas de Reyes Magos que se han prodigado. Cabalgata en cada barrio hasta esa que montan en Triana y que, además, han cambiado a horario vespertino, como para que sea más real, más parecida a la de toda la vida. Y así, de esta manera le formamos un lío de no te menees a los niños, que a ver cómo se les explica que ese Baltasar no se parece al de ayer y que por qué vuelve a pasar por el mismo sitio y a la misma hora. Me parece estupendo que cada cual haga de su capa un sayo y si así se alcanza la felicidad está en su derecho, pero una cabalgata en cada barrio es una sobredosis de difícil digestión y un galimatías incomprensible para el verdadero protagonista de la cosa, el niño.