Caen rayos sobre España y el PP

Escribía ayer sobre el 60 aniversario de Vértigo mientras Rajoy, oída la sentencia del caso Gürtel, estaba como James Stewart al final de la película: asomado al abismo sin barandilla que le proteja, con los brazos caídos en un gesto desfallecido, observando aterrado y confundido a su partido estrellado muchos metros más abajo. El título de nuestro editorial expresaba este paralelismo entre Vértigo y la situación de Rajoy y su partido: "El PP se asoma al abismo". Un abismo sin fondo porque, además de las causas pendientes, si por la mañana se hacía pública la sentencia, por la noche Zaplana ingresaba en prisión. Y seguirá.

La Justicia no ha condenado a Rajoy, pero la opinión publicada y la pública lo han hecho, incluso falseando o exagerando el contenido de la sentencia. Tampoco ha condenado (aún) a su partido, pero la oposición, la prensa y los ciudadanos lo han hecho. Nosotros titulamos correctamente la noticia -"La contundente sentencia de Gürtel le abre a Rajoy una crisis política"-, pero no todo el mundo lo hizo, multiplicándose los que escribían "condena al PP".

Esta sentencia histórica, que muchos expertos creen excesiva por sus penas y por acreditar delitos aún no juzgados -lo que sumado a lo anterior nos enfrentaría a un panorama poco alentador en lo político, lo judicial y lo mediático-, abre un horizonte de inestabilidad en uno de los peores momentos de nuestra historia democrática a causa del desafío catalán.

La corrupción no sólo afecta al PP -en Andalucía tenemos los ERE y en Cataluña, la ex CiU, los Pujol, el Palau o el desvío de los fondos de cooperación-, pero sí sobre todo a él pues ningún partido tiene tantas causas abiertas o juzgadas y tantos pesos pesados imputados, acusados o condenados. Lo que nos sitúa a todos ante un horizonte sin más buena salida positiva que una mala: que aguante el tirón con el apoyo de Ciudadanos y convoque las elecciones que Rivera le exigió ayer. Porque las otras soluciones, que pasan por la moción de censura imprudentemente presentada por Sánchez, son peores a causa de requerir apoyos populistas e independentistas. En los grandes relatos dramáticos, el clima representa el estado de ánimo de los personajes y los avatares que les sacuden. Si están tristes, llueve; si la tragedia les sacude, estalla una tormenta. No debe ser casual que, según Aemet, entre el jueves y el viernes cayeran 13.200 rayos sobre España.